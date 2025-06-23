بدءًا من اليوم.. إسرائيل تستأنف الرحلات الجوية من مطار بن جوريون



وكالات

أعلنت هيئة مطارات إسرائيل، استئناف حركة الطيران المحدودة من وإلى مطار بن جوريون الدولي، اعتبارًا من يوم الإثنين، في إطار خطة تدريجية لاستعادة الرحلات الجوية بعد التصعيد العسكري الأخير.

وبحسب ما قالته الهيئة، ستُقيد الرحلات المغادرة بحد أقصى 50 راكبًا لكل رحلة، التزامًا ببروتوكولات السلامة الجديدة التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية، بالتزامن مع استمرار التهديدات الصاروخية الباليستية من إيران.

في المقابل، ستُسمح بعودة نحو 24 رحلة يوميًا إلى البلاد، ضمن ما وصِف بعملية "العودة الآمنة"، نظراً لوجود عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج، وستعمل هذه الرحلات بسعة ركاب أكبر لتسريع عملية إعادة المواطنين.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل "بداية العودة التدريجية نحو السفر الدولي الروتيني"، رغم استمرار القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة وإغلاق بعض أماكن العمل غير الأساسية.