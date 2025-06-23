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ترامب: أضرار جسيمة لحقت بالمواقع النووية في إيران

05:24 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الضربات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية تسببت في "أضرار جسيمة" في عمق البنية التحتية النووية للجمهورية الإسلامية.

وأشار ترامب في تصريحات عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى أن صور الأقمار الصناعية تؤكد حجم الدمار.

وأضاف أن "الضرر الأكبر وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض"، واصفًا ما حدث بأنه "تدمير شامل"، وهو الوصف الذي اعتبره "مصطلحًا دقيقًا" لما جرى في المواقع المستهدفة.

تأتي تصريحات ترامب بعد استهدفت الطائرات الأمريكية، مجمعات نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، ضمن عملية عسكرية محدودة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تقويض قدرات إيران النووية دون التورط في مواجهة مفتوحة.

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