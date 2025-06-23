شؤون الدفاع في هولندا: الضربات الأمريكية ضد إيران غير قانونية



وكالات

وصف مستشار شؤون الدفاع السابق في الحزب الاشتراكي بالبرلمان الهولندي جيدو فان ليمبوت، الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها غير قانونية وتتناقض مع الدستور الأمريكي.

وقال فان ليمبوت عضو حركة "دي نيو فريدسبويجنج" (الحركة الجديدة من أجل السلام): "هذه الضربات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، فهي لا تملك تفويضا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي تتعارض مع الدستور الأمريكي. كما تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بالإضافة إلى أن هذه الضربات خطيرة للغاية".

يذكر أن الولايات المتحدة شنت ليلة 22 يونيو ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل جاد حسب واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.

وأخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضرورة الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" أو مواجهة عواقب أكثر خطورة.

فيما أكد نائبه جي دي فانس بعد الهجمات - التي وصفها الإيرانيون بالهمجية والإجرامية - أن بلاده ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "باب الدبلوماسية يجب أن يبقى مفتوحا دائما، لكن الآن، ليس الوقت المناسب".

واعتبر أن الولايات المتحدة هي من خان الدبلوماسية، كما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية استمرار التطور الصناعي النووي للبلاد دون توقف.

وأثارت الضربات الأمريكية استنكارا دوليا واسعا، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجمات بأنها تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

كما أدانت روسيا الضربات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرد على الأحداث. وانضمت كل من كوبا والصين إلى قائمة الدول المستنكرة للعملية العسكرية الأمريكية.