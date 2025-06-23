إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل أرشيفية



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل قبل قليل كان من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بتعرض مواقع في البلاد لضربات إسرائيلية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من المسيرات في سماء طهران.

وتم تفعيل الدفاعات الجوية في كرج غرب طهران لصد هجوم إسرائيلي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت وكالة "نور نيوز"، أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت بارشين حيث يوجد مجمع عسكري كبير في جنوب شرق طهران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ الأحد ضربات على أهداف عسكرية في إيران، بينها مواقع لتخزين والصواريخ وإطلاقها.