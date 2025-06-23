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سي إن إن: ترامب وجّه موظفيه لإعلان مهلة وهمية لإخفاء خطط ضرب إيران

04:40 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت مصادر مطلعة لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه كبار مساعديه للإعلان عن أنه سيتخذ قرارا بشأن تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران خلال أسبوعين، بهدف إخفاء نيّته الفعلية والتحايل على التغطية الإعلامية التي أفادت بأنه حسم أمره مسبقًا.

وفقًا للمصادر، أصدر ترامب هذا التوجيه يوم الخميس، بينما كان يستعد للغداء مع مستشاره السابق ستيف بانون، الذي سبق وأبدى معارضة علنية لأي تدخل عسكري أمريكي.

لاحقا، دخلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى قاعة الإحاطة الإعلامية، وأعلنت بناءً على توجيهات ترامب، أن الرئيس لم يتخذ قراراً بعد بشأن الهجوم.

الخطوة جاءت في وقت كان ترامب فيه ميّالًا منذ أيام نحو تنفيذ عمل عسكري أمريكي ضد المنشآت النووية الإيرانية، حيث كان يتلقى إحاطات أمنية يومية، ويجري اتصالات مكثفة مع مستشاريه في الأمن القومي.

وفي حين انطلقت القاذفات الأمريكية بالفعل يوم السبت نحو أهدافها، تشير المصادر إلى أن ترامب كان قد حسم قراره قبل أيام، وأن إعلان "مهلة الأسبوعين" لم يكن سوى محاولة للتضليل وإرباك الجانب الإيراني.

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