

وكالات

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، إن الولايات المتحدة ستعاني من ارتفاع حاد لأسعار البنزين في حال إغلاق إيران مضيق هرمز.

كتب دميترييف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "أسعار النفط تحدد على المستوى العالمي، وإذا تم إغلاق مضيق هرمز، فإنه لن تكون هناك رحمة للولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف: "لا أحد في أمان من الصدمة النفطية العالمية وإن أسعار البنزين ستقفز".

كانت إيران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز ردا على القصف الأمريكي على مواقع نووية إيرانية فجر الأحد 22 يونيو.