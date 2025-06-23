إعلان

كيريل دميترييف: أمريكا ستعاني من ارتفاع البنزين حال إغلاق إيران مضيق هرمز

04:08 ص الإثنين 23 يونيو 2025

إغلاق إيران مضيق هرمز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، إن الولايات المتحدة ستعاني من ارتفاع حاد لأسعار البنزين في حال إغلاق إيران مضيق هرمز.

كتب دميترييف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "أسعار النفط تحدد على المستوى العالمي، وإذا تم إغلاق مضيق هرمز، فإنه لن تكون هناك رحمة للولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف: "لا أحد في أمان من الصدمة النفطية العالمية وإن أسعار البنزين ستقفز".

كانت إيران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز ردا على القصف الأمريكي على مواقع نووية إيرانية فجر الأحد 22 يونيو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق إيران مضيق هرمز مضيق هرمز أمريكا ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا الولايات المتحدة إيران وأمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"