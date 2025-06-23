وكالة الأنباء الإيرانية: الصاروخ الأخير على إسرائيل أُطلق من اليمن



وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الصاروخ الذي أُطلق على إسرائيل قبل قليل تم إطلاقه من الأراضي اليمنية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.

وأفاد التلفزيون الإيراني، أن دوي انفجار سمع في منطقة باغستان بمدينة كرج غربي طهران وأن منظومة الدفاع الجوي جرى تفعيلها بالمنطقة.

وقالت وكالة نور نيوز الإيرانية، إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في شيراز جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، بما في ذلك مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ.