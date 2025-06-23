إعلان

كانت بصدد تنفيذ هجوم.. وكالة تسنيم: إسقاط مسيّرة إسرائيلية وسط إيران

04:03 ص الإثنين 23 يونيو 2025

سقوط مسيّرة إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وكالة "تسنيم"، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة هجومية من طراز "هرمز 900" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، فوق أجواء محافظة مركزي وسط إيران.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية إيرانية قولها: "إن هذه الطائرة كانت في صدد تنفيذ عملية عدوانية، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي المحلية التابعة لحرس الثورة الإسلامية تعاملت معها بحزم ودقة، وأسقطتها قبل أن تتمكن من تنفيذ مهمتها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكّدت المصادر، أن صور حطام الطائرة وتفاصيل عملية الاستهداف الدقيقة ستُنشر خلال الساعات القليلة المقبلة لإطلاع الشعب الإيراني على الإنجاز الدفاعي الجديد.

وقد شهدت المواجهة بين إيران وإسرائيل فجر الأحد تطورا كبيرا أدخل الشرق الأوسط في توتر هائل، حيث ضرب الجيش الأمريكي 3 مواقع نووية إيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط مسيّرة إسرائيلية سقوط مسيّرة إسرائيلية في إيران الدفاع الجوي الإيراني المرشد الأعلي الإيراني إيران ترامب يضرب إيران ترامب يوافق على ضرب إيران الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا أهداف عسكرية إيرانية النووي في إيران الجيش الإسرائيلي يضرب إيران مستودعات صواريخ إيرانية وزير خارجية إيران يلقتي بوتين مجمع أصفهان النووي الإيراني هجوم أمريكا على إيران استهداف منشآت نووية إيرانية الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية البرنامد النووي الإيراني إضعاف إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"