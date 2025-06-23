كانت بصدد تنفيذ هجوم.. وكالة تسنيم: إسقاط مسيّرة إسرائيلية وسط إيران

وكالات

أعلنت وكالة "تسنيم"، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة هجومية من طراز "هرمز 900" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، فوق أجواء محافظة مركزي وسط إيران.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية إيرانية قولها: "إن هذه الطائرة كانت في صدد تنفيذ عملية عدوانية، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي المحلية التابعة لحرس الثورة الإسلامية تعاملت معها بحزم ودقة، وأسقطتها قبل أن تتمكن من تنفيذ مهمتها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكّدت المصادر، أن صور حطام الطائرة وتفاصيل عملية الاستهداف الدقيقة ستُنشر خلال الساعات القليلة المقبلة لإطلاع الشعب الإيراني على الإنجاز الدفاعي الجديد.

وقد شهدت المواجهة بين إيران وإسرائيل فجر الأحد تطورا كبيرا أدخل الشرق الأوسط في توتر هائل، حيث ضرب الجيش الأمريكي 3 مواقع نووية إيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".