المرشد الإيراني: العدو الصهيوني ارتكب جريمة كبرى وهو يُعاقب الآن



وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الإثنين، إن "العدو الصهيوني ارتكب خطأً كبيرًا وجريمة كبرى، ويجب أن يُعاقب، وهو يُعاقب الآن".

وجاءت تصريحات خامنئي باللغة الفارسية في منشور على منصة "إكس"، قال فيه: "العدو الصهيوني ارتكب خطأً كبيرًا، وارتكب جريمة كبيرة؛ ويجب أن يُعاقب، وهو يُعاقب الآن بالفعل"، مضيفا: "العقاب مستمر".

وقبل قليل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.