

وكالات

أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على عملية ضرب المنشآت النووية الإيرانية في 21 يونيو أثناء وجوده في نادي الجولف في نيوجيرسي، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الإلكترونية.

ووفقا للموقع، ورغم التصريحات العلنية باحتمالية عدم وقوع الهجوم، أمر الرئيس الأمريكي في 20 يونيو وزير الدفاع بيت هيجسيث بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز بي-2 من الأراضي الأمريكية للمشاركة في العملية، وبعد ساعات قليلة، أقلعت الطائرات من قاعدتها الجوية في ميسوري.

وأشار إلى أنه بعد ظهر يوم 21 يونيو، في نادي الجولف، أُبلغ الرئيس الأمريكي أن القاذفات على وشك الوصول إلى ما يُسمى بنقطة اللاعودة، وهي اللحظة التي ستُغلق فيها الاتصالات تماما، وأعطى ترامب موافقته النهائية على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لروسيا اليوم.

عاد ترامب إلى واشنطن بعد ذلك بوقت قصير، وفي غرفة العمليات بالبيت الأبيض، أطلعه فريق الأمن القومي على العملية.

في وقت الهجوم، بعث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أوضح فيها أن العملية كانت عملية لمرة واحدة، وتقتصر على البرنامج النووي الإيراني فقط، وفقا لما أوردته "أكسيوس".

وأضاف ويتكوف أن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في حل دبلوماسي، وتريد من إيران العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تدمير منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

يأتي تقرير الموقع على خلفية تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في إسرائيل بعشرات الصواريخ.