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بعد هجوم طهران.. إسرائيل تُعلن انتهاء التهديد الإيراني وتسمح بالخروج من الملاجئ

03:42 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الملاجئ في إسرائيل

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وكالات

أفاد الجيش الإسرائيلي، أنه أنهى التهديد الأمني الإيراني بعد موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة، مما يسمح الآن لسكان البلاد بالخروج من الملاجئ، على أن يبقوا بالقرب منها كإجراء احترازي.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، تسجيل إصابات عدة خلال التوجه إلى الملاجئ بعد رصد هجوم صاروخي أطلق من إيران.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء هجوم صاروخي ضد الكيان الصهيوني".

وقد دوت صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا إثر إطلاق الصواريخ الإيرانية.

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