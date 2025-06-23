بعد هجوم إيراني.. الإسعاف الإسرائيلي: إصابات خلال التوجه إلى الملاجئ
03:31 ص الإثنين 23 يونيو 2025
وكالات
أعلن الإسعاف الإسرائيلي، تسجيل إصابات عدة خلال التوجه إلى الملاجئ بعد رصد هجوم صاروخي أطلق من إيران.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.
وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء هجوم صاروخي ضد الكيان الصهيوني".
وقد دوت صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا إثر إطلاق الصواريخ الإيرانية.
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