إعلان

التلفزيون الإيراني: دوي انفجار بمدينة كرج غربي طهران

03:08 ص الإثنين 23 يونيو 2025

انفجار في إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، أن دوي انفجار سمع في منطقة باغستان بمدينة كرج غربي طهران وأن منظومة الدفاع الجوي جرى تفعيلها بالمنطقة.

وقالت وكالة نور نيوز الإيرانية، إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في شيراز جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، بما في ذلك مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان نُشر عبر منصة تيلجرام: "نفذت نحو 20 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربات استخباراتية باستخدام أكثر من 30 ذخيرة على أهداف عسكرية في إيران".

وأضاف أن الهجمات استهدفت "مواقع تخزين وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ، ومواقع رادار وأقمار صناعية عسكرية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار في إيران انفجارات في طهران انفجارات في إيران إيران أهداف عسكرية إيرانية النووي في إيران الجيش الإسرائيلي يضرب إيران مستودعات صواريخ إيرانية وزير خارجية إيران يلقتي بوتين مجمع أصفهان النووي الإيراني هجوم أمريكا على إيران استهداف منشآت نووية إيرانية الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية البرنامد النووي الإيراني إضعاف إيران نقل إيران اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية الضربة الجوية الأمريكية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"