التلفزيون الإيراني: دوي انفجار بمدينة كرج غربي طهران



وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، أن دوي انفجار سمع في منطقة باغستان بمدينة كرج غربي طهران وأن منظومة الدفاع الجوي جرى تفعيلها بالمنطقة.

وقالت وكالة نور نيوز الإيرانية، إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في شيراز جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، بما في ذلك مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان نُشر عبر منصة تيلجرام: "نفذت نحو 20 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربات استخباراتية باستخدام أكثر من 30 ذخيرة على أهداف عسكرية في إيران".

وأضاف أن الهجمات استهدفت "مواقع تخزين وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ، ومواقع رادار وأقمار صناعية عسكرية".