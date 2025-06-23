شملت مواقع إطلاق الصواريخ.. 20 طائرة إسرائيلية تٌهاجم أهدافا عسكرية إيرانية
02:46 ص الإثنين 23 يونيو 2025
وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، بما في ذلك مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان نُشر عبر منصة تيلجرام: "نفذت نحو 20 طائرة مقاتلة (تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي) ضربات استخباراتية باستخدام أكثر من 30 ذخيرة على أهداف عسكرية في إيران".
وأضاف أن الهجمات استهدفت "مواقع تخزين وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ، ومواقع رادار وأقمار صناعية عسكرية".
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