إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي على موقع بارشين العسكري



وكالات

أفاد موقع "نور نيوز" الإيراني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، هجومًا جويًا استهدف موقع بارشين العسكري الواقع جنوب شرقي إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ ضربات جوية استهدفت "أهدافًا عسكرية" داخل إيران، في تصعيد جديد يأتي بالتزامن مع الهجمات الأمريكية الأخيرة التي طالت منشآت نووية إيرانية.

فيما سبق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ غارة جوية في منطقة يزد بإيران لأول مرة، استهدفت مستودعات صواريخ أرض-أرض إيرانية.

وقال الجيش في بيان: "اليوم وللمرة الأولى، نفذنا غارة في منطقة يزد، حيث أصبنا مستودعات صواريخ أرض-أرض على بُعد حوالي 2200 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "هذه الغارات جزء من جهودنا الأوسع لإضعاف برنامج التسلح الإيراني وصناعة وإنتاج الصواريخ التابعة للنظام"، وفقا لروسيا اليوم.