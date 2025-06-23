مصادر: إسرائيل تقبل إنهاء الحرب إذا أوقف خامنئي إطلاق النار

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية قولها: "إن إسرائيل ستقبل بوقف إطلاق النار إذا أوقف المرشد الإيراني إطلاق النار وقال إنه يريد إنهاء الحرب".

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر، أن تل أبيب ترغب بإنهاء الصراع بأسرع وقت وربما هذا الأسبوع وأنها لا تريد حرب استنزاف، لكنها مستعدة لذلك.

وقالت المصادر، إن إسرائيل ترى فرصة ضئيلة للدخول في مفاوضات لاتفاق نووي حاليا، خاصة وأنها نجحت في تدمير مئات الكيلوجرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب، وفقا لسكاي نيوز.

وعلى الصعيد العسكري، قالت المصادر للصحيفة: "إن إيران تملك الآن نحو مئتي منصة إطلاق صواريخ ونحو 1500 صاروخ".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي قوله: "إن إسرائيل تعتقد أن الرسائل التي بعثتها إيران عقب الهجوم الأمريكي لا تبشر بالخير".

ونقلت "هآرتس" عن المصدر قوله: "إن إسرائيل تأمل أن يتغير موقف خامنئي من إجراء محادثات بعد الضربات الأمريكية".

ولم يستبعد المصدر احتمال التصعيد في الأيام المقبلة إذا شرعت إيران في تنفيذ تهديداتها باستهداف المواقع الأمريكية.

كان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قد قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأحد، إن الولايات المتحدة أنقذت العالم من كارثة نووية.

وأوضح دانون: "أن إيران استخدمت المفاوضات للتمويه لكسب وقت لبناء صواريخ وتخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "تكلفة عدم التحرك كانت لتصبح كارثية، هذا هو ما يبدو عليه آخر خط دفاع عندما تفشل كل الخطوط الأخرى".

وشدد على أنه إذا أصبحت إيران دولة نووية كان ذلك سيصبح حكما بالإعدام.