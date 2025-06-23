لأول مرة.. إسرائيل تستهدف مستودعات صواريخ إيرانية في منطقة يزد



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية في منطقة يزد بإيران لأول مرة، استهدفت مستودعات صواريخ أرض-أرض إيرانية.

قال الجيش في بيان: "اليوم وللمرة الأولى، نفذنا غارة في منطقة يزد، حيث أصبنا مستودعات صواريخ أرض-أرض على بُعد حوالي 2200 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "هذه الغارات جزء من جهودنا الأوسع لإضعاف برنامج التسلح الإيراني وصناعة وإنتاج الصواريخ التابعة للنظام"، وفقا لروسيا اليوم.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة عشرات الأهداف في إيران، مشيرا في بيان إلى أن سلاح الجو هاجم مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة بأربع مناطق متزامنة في أصفهان وبوشهر والأهواز.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن الضربات على المواقع الإيرانية خلال الليلة الماضية، "دمرت" برنامج طهران النووي في إطار العملية التي أطلق عليها الجانب الأمريكي تسمية "مطرقة منتصف الليل".

وشدد هيجسيث على أن العملية لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.

وقال إن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى السلام وعلى إيران سلوك هذا الطريق.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق من اليوم الأحد، هاجمت نحو 30 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو، عشرات الأهداف العسكرية في جميع أنحاء إيران، باستخدام أكثر من 60 قنبلة، بتوجيه استخباراتي".

وأشار إلى أنه "ضمن موجة الهجمات، هاجمت الطائرات المقاتلة أولا مقر "الإمام الحسين" للصواريخ الإستراتيجية في منطقة يزد، حيث تُخزن صواريخ خرمشهر البعيدة المدى، وأُطلق نحو 60 صاروخا من هذا المقر، باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، هوجمت منصات إطلاق صواريخ، ومواقع عسكرية لإنتاج بطاريات الدفاع الجوي، ومقر "الفرقة الثالثة" للطائرات المسيّرة، ومستودع للطائرات المسيرة بالقرب من المقر في أصفهان وبوشهر والأهواز".

قال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الهجمات، رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو قوات عسكرية إيرانية تطلق منصات إطلاق صواريخ، وقامت بالقضاء عليها على الفور".