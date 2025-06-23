أمريكا تُحذر من مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في الخارج



وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر، في ظل احتمال اندلاع مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة ومصالحها في عدد من دول العالم، عقب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وجاء في نص التنبيه، أن "الصراع بين إسرائيل وإيران أدى إلى اضطرابات في السفر وإغلاق دوري للمجال الجوي في أنحاء الشرق الأوسط، وهناك احتمال لحدوث مظاهرات ضد المواطنين والمصالح الأمريكية في الخارج".

ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين إلى مراجعة تنبيهات السفر الخاصة بكل بلد، والاطلاع على أحدث التحديثات الأمنية عبر موقع وزارة الخارجية، قبل اتخاذ أي قرار بالسفر.

ويأتي هذا التنبيه بعد تحذير أصدرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في وقت سابق من "بيئة تهديد متزايدة" داخل الولايات المتحدة.

ولفتت إلى احتمال وقوع "هجمات إلكترونية منخفضة المستوى"، بالإضافة إلى استمرار خطر الهجمات الفردية، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران.