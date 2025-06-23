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وزير خارجية إيران يُعلن عزمه لقاء بوتين لمناقشة التهديدات المشتركة

01:42 ص الإثنين 23 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يعتزم عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث "التحديات والتهديدات المشتركة" التي تواجه البلدين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الضربات الأمريكية على منشآت نووية داخل إيران.

كانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت الأحد، أن البرلمان الإيراني، وافق على قرار إغلاق مضيق هرمز، ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

ويعد مضيق هرمز ممرا استراتيجيا هاما، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه تطورا خطيرا على صعيد الاقتصاد والطاقة العالميين.

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