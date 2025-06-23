

وكالات

قال معهد العلوم والأمن الدولي، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، إن مجمع أصفهان النووي الإيراني، أحد 3 مواقع استهدفتها الضربات الأمريكية الأحد، تعرض لأضرار بالغة.

وذكر المعهد، في تقييم أولي، أن منشأة تحويل اليورانيوم الرئيسية في المجمع، التي تقوم بتحويل اليورانيوم الطبيعي إلى صيغة قابلة للاستخدام في أجهزة الطرد المركزي الغازية، "تضررت بشدة".

وأشار إلى أن الأضرار شملت أيضًا مداخل الأنفاق المؤدية إلى المجمع تحت الأرض، حيث انهار ثلاثة من أصل أربعة مداخل رئيسية.

وأظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية يوم الجمعة ردم مداخل الأنفاق بالتربة، في إجراء وصفه المعهد بأنه "احترازي" ربما يهدف إلى احتواء انفجارات داخلية أو منع تسرب مواد نووية خطرة من المنشأة.

وأشار التقرير إلى احتمال وجود "أضرار كبيرة في البنية التحتية تحت الأرض".

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متعددة لشبكة CNN بأن منشأة أصفهان، بخلاف فوردو ونطنز اللتين استهدفتا في العملية نفسها، لم تُقصف بقنابل خارقة للتحصينات أُسقطت من قاذفات B-2، بل استُهدفت بأكثر من عشرين صاروخًا من طراز "توماهوك" أُطلقت من منصات بحرية أمريكية، وفقًا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين.

ويُعد مجمع أصفهان أحد المكونات الحيوية في البرنامج النووي الإيراني، ويضم مرافق لتحويل ومعالجة اليورانيوم.

كما يُعتقد أنه يحتوي على منشآت تحت الأرض تُستخدم لتخزين المواد الحساسة وتشغيل المعدات في بيئة محمية من الضربات الجوية المباشرة.