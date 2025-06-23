هل دمرت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من قدرات إيران النووية؟



القاهرة- مصراوي:

أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن منشآت التخصيب النووي الإيرانية قد تم طمسها "كليًا وكليًا" في أعقاب الضربات الجوية التي وقعت نهاية هذا الأسبوع، لكن يبدو أن الولايات المتحدة قد أعاقت أقوى قنابلها ضد إحدى المنشآت الثلاث المشاركة في العملية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أنهت المهمة.

وفي أصفهان، إذ يعتقد أن ما يقرب من 60% من مخزون إيران من المواد النووية المخصبة بالفعل مخزنة تحت الأرض، وفقا لمسؤول أمريكي، ضربت غواصة أمريكية الموقع بصواريخ كروز توماهوك، حسبما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين الأحد.

لكن على عكس المنشأتين الإيرانيتين الأخريين المستهدفتين في العملية، لم تسقط قاذفات القنابل من طراز B-2 قنابل ضخمة "خارقة للتحصينات" على منشأة أصفهان، حسبما ذكرت مصادر متعددة لشبكة CNN الأمريكية.

ويبدو أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة تقتصر على الهياكل الموجودة فوق سطح الأرض، وفقا لجيفري لويس، خبير الأسلحة والأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية الذي راجع عن كثب صور الأقمار الصناعية التجارية لمواقع الضربات.

ويقول لويس، إنه حتى لو نجحت الولايات المتحدة في تدمير منشأة إيران في فوردو، وهو موقع آخر تحت الأرض يضم أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم، والذي ضربته الولايات المتحدة بـ 12 قنبلة خارقة للتحصينات فإن بقاء أصفهان الواضح أثار تساؤلات حول ما إذا كان ترامب قد حقق هدفه المعلن "وقف التهديد النووي الذي تشكله إيران".

ويوضح خبير الأسلحة جيفري لويس، أن هذه ضربة غير مكتملة، وإذا كان هذا هو كل ما هو موجود، فإن ما تبقى: كامل المخزون البالغ 60% من اليورانيوم، والذي تم تخزينه في أصفهان في أنفاق لم تمس.

وتظهر صورة التقطتها طائرة إيرباص عبر الأقمار الصناعية أضرارا كبيرة في موقع أصفهان وعلامات على أن الجزء تحت الأرض من المنشأة تعرض للقصف، وفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي، الذي قام بتحليل الصورة، لكن وفق التحليل فإن هناك طبقات من الأنفاق في المنشأة، لذا فمن غير الواضح إلى أي مدى وصل الضرر.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لشبكة إيه بي سي نيوز: إن الإدارة تخطط للعمل في الأسابيع المقبلة لضمان أننا نفعل شيئًا بهذا الوقود وهذا أحد الأشياء التي سنجري محادثات بشأنها مع الإيرانيين.

وأضاف فانس: "ما نعرفه هو أنهم لم يعد لديهم القدرة على تحويل هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب إلى يورانيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وكان هذا هو الهدف الحقيقي هنا، تخصيب اليورانيوم إلى درجة صنع سلاح نووي هذا ما أوقف الرئيس الليلة الماضية".

وقالت مصادر متعددة مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية عن كلا الموقعين وأهداف إدارة ترامب في شن الضربات لشبكة CNN: إن المنشآت تحت الأرض في أصفهان والتي من المرجح أن تظل سليمة يجب معالجتها لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

بدورها أفادت هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن إيران تقوم ببناء محطة جديدة للتخصيب النووي في أصفهان قالت طهران إنها ستبدأ تشغيلها قريبا.

وفي السياق ذاته يقول جيفري لويس، خبير الأسلحة والأستاذ في معهد ميدلبري للدراسات الدولي، إن "الإيرانيين لديهم المواد، ولا يزال لديهم القدرة على صنع أجهزة الطرد المركزي، ولا يزال لديهم منشأة عملاقة واحدة على الأقل لأجهزة الطرد المركزي تحت الأرض حيث يمكنهم تركيب أجهزة الطرد المركزي الخاصة بهم، لذا، الأمر لم ينته بعد".

ولا يزال من غير الواضح لماذا قررت الولايات المتحدة عدم استخدام القنابل الخارقة للتحصينات المعروفة رسميا باسم القنابل الخارقة للتحصينات الضخمة، أو MOP، في أصفهان، والتي تهدف القنابل إلى اختراق أعماق الأرض، حسبما تقول مصادر لشبكة CNN، التي تضيف أن الأنفاق الموجودة تحت أصفهان أعمق من تلك الموجودة في الموقعين الآخرين.

لكن حتى قبل تنفيذ الضربات، أثار بعض المسؤولين الأمريكيين شكوكًا حادة حول ما إذا كانت طائرات الشبح قادرة على تدمير الأنفاق العميقة.

وفي حين كانت هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت القنابل الخارقة للتحصينات الأمريكية قادرة على تدمير الأجزاء تحت الأرض من فوردو التي كانت محور تخطيط الإدارة للعملية، قالت مصادر متعددة مطلعة على المناقشات لشبكة CNN إن احتمال القيام بنفس الشيء بنجاح في أصفهان كان سؤالا أكبر.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، إنه في فوردو يكاد يكون من المؤكد أن عمق المنشأة يتطلب عدة طائرات MOP تصطدم في نفس المكان تقريبًا، وهو أمر عادة ما يكون أمرًا صعبًا باستثناء أن الدفاعات الجوية والصاروخية الإيرانية معطلة وظيفيًا.