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ترامب: سنغيّر نظام خامنئي إذا لم يجعل "إيران عظيمة مرة أخرى"

12:30 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح "تغيير النظام" في إيران.
لكن في الوقت نفسه، أشار ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال، إلى أنه إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل "إيران عظيمة مرة أخرى" فلم لا يكون هناك تغيير للنظام.
واستخدم الرئيس الأمريكي عبارة "إيران عظيمة مرة أخرى"، في مشابهة مع شعار حملته الانتخابية وأجندته الحالية "أمريكا عظيمة مرة أخرى".

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دونالد ترامب نظام خامنئي إيران ضرب إيران
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