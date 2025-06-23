ترامب: سنغيّر نظام خامنئي إذا لم يجعل "إيران عظيمة مرة أخرى"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح "تغيير النظام" في إيران.

لكن في الوقت نفسه، أشار ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال، إلى أنه إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل "إيران عظيمة مرة أخرى" فلم لا يكون هناك تغيير للنظام.

واستخدم الرئيس الأمريكي عبارة "إيران عظيمة مرة أخرى"، في مشابهة مع شعار حملته الانتخابية وأجندته الحالية "أمريكا عظيمة مرة أخرى".