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أمريكا: على مجلس الأمن دعوة إيران لإنهاء جهودها للقضاء على إسرائيل

11:49 م الأحد 22 يونيو 2025

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الأحد، أن الضربات الأمريكية على مواقع إيران النووية جاءت للدفاع عن حليفها الإسرائيلي ومواطنيها ومصالحها في المنطقة، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتتصرف واشنطن بشكل حاسم.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، قالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، إنه إيران دعت على مدار 40 عاما إلى "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وشكّلت تهديدا مستمرا للسلام والأمن لجيرانها والولايات المتحدة والعالم أجمع"، وفق تعبيرها.

وحذّرت شيا، إيران من التصعيد، مضيفة "لكي يحقق هذا المجلس (مجلس الأمن الدولي) مهمته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، يتعين عليه أن يدعو النظام الإيراني إلى إنهاء جهوده المستمرة منذ 47 عاما للقضاء على دولة إسرائيل، وإنهاء مساعيه للحصول على الأسلحة النووية، والتوقف عن استهداف المواطنين والمصالح الأمريكية، والتفاوض على السلام بحسن نية من أجل الرخاء والأمن للشعب الإيراني وجميع الدول الأخرى في المنطقة".

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مجلس الأمن الدولي إيران وإسرائيل إيران وأمريكا ضرب المنشآت النووية
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