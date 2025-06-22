الصين تحمّل أمريكا المسؤولية عن التوترات بالشرق الأوسط

وكالات

أدان المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونج، الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.

وقال فو كونج، إن الصين وروسيا وباكستان اقترحت مشروع قرار يدعو لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، من أجل حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، والانخراط في مفاوضات.

واتهم السفير الصيني، الولايات المتحدة بانتهاك مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي والسيادة الإيرانية وأمنها وسلامة أراضيها، كما حمّلها المسؤولية عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتوجيه ضربة لنظام منع الانتشار النووي.

وأكد كونج، أن على أطراف النزاع، وخاصة إسرائيل "التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع تصاعد حدة التصعيد وتجنب امتداد الحرب بحزم. وينبغي على الأطراف المعنية الالتزام بالقانون الدولي، وكبح جماح استخدام القوة، وتجنب تفاقم الصراعات وتأجيجها".