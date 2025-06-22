وزير خارجية إيران يصل موسكو للتشاور مع بوتين بشأن الضربات الأمريكية

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مشاورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين بشأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار "الشراكة الاستراتيجية" بين طهران وموسكو، وتشمل مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد الأخير بعد استهداف منشآت نووية إيرانية.

وكان عراقجي قد أعلن، في مؤتمر صحفي عقده السبت بمدينة إسطنبول، عن عزمه زيارة موسكو ولقاء الرئيس بوتين، مؤكدًا أن بلاده كانت تُطلع الجانب الروسي بشكل منتظم على تفاصيل مفاوضاتها النووية مع واشنطن خلال الأشهر الماضية.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة شنت، ليل الأحد، ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز، فوردو، وأصفهان، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهدف من الضربات هو "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، محذرًا من "عواقب أكثر خطورة" في حال لم توافق طهران على "إنهاء هذه الحرب".