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غروسي: نظام حظر الانتشار النووي مهدد بالانهيار

10:53 م الأحد 22 يونيو 2025

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائي

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وكالات

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن نظام حظر الانتشار النووي العالمي "بات على المحك" وقد ينهار في ظل التصعيد العسكري الراهن.

وقال غروسي في تصريحات اليوم: "في الوقت الحالي، لا أحد يستطيع تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية تحت الأرض، بما في ذلك منشأة فوردو، حتى الوكالة نفسها غير قادرة على ذلك".

وأضاف: "يجب أن نتحرك فورًا وبحزم لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، داعيًا إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، محذرًا من أن "التصعيد العسكري لا يهدد الأرواح فحسب، بل يؤخر أيضًا الوصول إلى حل دبلوماسي".

وأشار غروسي إلى أن إيران أبلغت الوكالة بعدم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع في منشآت فوردو، نطنز، وأصفهان، مؤكدًا أن "مفتشي الوكالة لا يزالون متواجدين في إيران، لكن أداءهم لمهامهم يتطلب وقفًا فوريًا للأعمال العدائية".

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