إيران: مقتل قائد لواء و3 ضباط وجنديين في هجوم إسرائيلي

وكالات

نقلت وكالة أنباء الطلبة عن الجيش الإيراني إعلانه مقتل قائد لواء و3 ضباط وجنديين في هجوم إسرائيلي غربي البلاد.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، كشفت نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار اعتبارًا من يوم غد، في حال أعلن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بشكل واضح أنه يؤيد ذلك.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران لن تكون قادرة على إخراج المواد النووية المخصبة من منشآتها في الوقت الراهن.