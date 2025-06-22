ترامب: إيران قتلت آلاف الأمريكيين واستولت على سفارتنا في طهران

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بقتل وإصابة آلاف الأمريكيين وكذلك الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وأكد ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة حققت نجاحا عسكريا مذهلا خلال الهجوم على منشآت نووية إيرانية، مضيفا "حيث أخرجنا (القنبلة) من أيديهم مباشرة (وسيستخدمونها إذا استطاعوا)".

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر الأمر النهائي بضرب المواقع النووية الإيرانية يوم السبت، ووجه وزير الدفاع بيت هيجسيث بالمضي قدمًا.

كان الرئيس ترامب يبحث منذ أيام مسألة التدخل العسكري الأمريكي، وقد وجّه سكرتيره الصحفي بإعداد جدول زمني مدته أسبوعين من غرفة الإحاطة في الأيام الأخيرة.

ورغم استمرار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في بذل جهود دبلوماسية، فإن ترامب أبدى في مناقشاته الخاصة مع كبار مساعديه ميلًا واضحًا للانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقًا لجدول زمني قدمته هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، فإنه تم إسقاط قنابل ضخمة خارقة للتحصينات على اثنين من المواقع النووية الإيرانية حوالي الساعة 6:40 مساء السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع تحديد وقت الهجوم حوالي الساعة 2:10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد في إيران.