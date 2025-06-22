بعد الهجوم الأمريكي.. الترويكا الأوروبية تدعو إيران لمفاوضات نووية

وكالات

جدعت دول "الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)"، إيران للدخول في مفاوضات نووية، بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 مواقع نووية فجر الأحد.

وطالب الدول الأوروبية الثلاث، الحكومة الإيرانية بالانخراط في مفاوضات تقود إلى اتفاق يعالج المخاوف المتعلقة برنامجها النووي، مؤكدة استعدادها للمساهمة في تحقيق تلك الغاية بالتنسيق مع جميع الأطراف.

وجددت الدول الأوروبية الثلاث، التأكيد على موقفها المعارض لحصول إيران على سلاح نووي، مشددة على أن هدفها هو منع حدوث ذلك.

وحثت الترويكا الأوربية، طهران على عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. بعدما تزايدت المخاوف من تصاعد الأوضاع عقب الهجوم الأمريكي.

وقالت الدول الثلاث، إنها ملتزمة بتحقيق السلام والاستقرار، فضلا عن دعمها لأمن إسرائيل.