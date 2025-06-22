كتبت- أسماء البتاكوشي:

عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد في مدينة إسطنبول التركية، لقاءً مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.



ثمّن عبد العاطي ما يتمتع به البلدان من رصيد طويل من الصداقة التاريخية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من طفرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات بين الجانبين، وضرورة العمل المشترك للارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.

من جهة أخرى، بحث الوزيران التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، إذ استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع غزة، وانعكاسات التوترات الحالية بين إسرائيل وإيران على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وحذر عبد العاطي من استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، وتداعياته بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، موكدًا أنه لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية من أجل خفض التصعيد بالمنطقة وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.