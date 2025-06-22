وزير الخارجية ونظيره الأردني يدعوان لوقف النار بين إسرائيل وإيران

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، وفق ما قالته وزارة الخارجية والهجرة.

وجاء الاتصال في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حول التطورات الإقليمية، إذ تناول الوزيران الأحداث المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما يمثله من تهديد بالغ على الأمن والسلم الإقليميين.

وشدد عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنب توسيع رقعة الصراع فى المنطق بما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

كما شدد الوزيران على أهمية التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار لتفادي المزيد من التصعيد، مؤكدين رفضهما لأي انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام القانون الدولي، وضرورة احترام سيادة الدول، محذرين من مغبة انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر في ضوء التصعيد الراهن.