وزير الخارجية الأمريكي يدعو لمفاوضات مباشرة مع إيران

وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب الضربات العسكرية التي استهدفت 3 مواقع نووية، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للتحدث معهم غدا.

وجدد روبيو، التأكيد على أن إيران يمكنها امتلاك برنامج نووي مدني لكن من دون تخصيب اليورانيوم.

وقال روبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه "يجب على النظام الإيراني أن يستفيق ويقول: حسنا، إذا كنا نريد حقا طاقة نووية في بلدنا، فهناك طريقة لتحقيق ذلك، هذا العرض لا يزال قائمًا.. نحن مستعدون للتحدث معهم غدا والبدء في العمل على ذلك".

وأشار روبيو، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سافر كثيرا حول العالم في محاولة لإبرام هذا الاتفاق معهم، لكنهم "يلعبون الكثير من الألعاب. إنهم يكثرون من الألاعيب. والآن، علموا النتيجة".

وزعم وزير الخارجية الأمريكي أن إيران "حاولت المراوغة" في المفاوضات، لذلك "كان على الرئيس ترامب أن يتخذ إجراء ردا على ذلك"، لافتا إلى أن طهران رفضت العرض الأمريكي، و"لم تستجب" للمبادرات الأمريكية، و"اختفت لمدة عشرة أيام" قبل العملية العسكرية