إسرائيل تعلن إعادة فتح مجالها الجوي لإعادة مواطنيها العالقين بالخارج

وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، إعادة فتح مجالها الجوي عند الساعة الثانية ظهرًا أمام رحلات إعادة مواطنيها الإسرائيليين العالقين في الخارج، وذلك بعد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق مطار بن جوريون الدولي منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، في بيان اليوم، إن مطار بن جوريون الرئيسي "سيُفتح أمام هبوط الطائرات من الساعة 2:00 حتى 8:00 مساء (بالتوقيت المحلي) كجزء من عملية العودة الآمنة".

وأمس السبت، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن 100 ألف إسرائيلي لا يزالون عالقين خارج إسرائيل، ومن عادوا 25 ألفًا، وليسوا 50 ألفًا حسبما زعمت وزيرة المواصلات.

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.