الوكالة الدولية للطاقة: المواد النووية في أصفهان كانت بكميات ضئيلة

وكالات

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، بأن أحدث قصف عسكري على منشأة أصفهان النووية الإيرانية أصاب 6 مبانٍ، بينما تضررت 4 مبانٍ آخرين في قصف سابق، لكنها لم يكن بها مواد نووية.

وقالت الوكالة، في بيان الأحد: "المنشآت المستهدفة اليوم إما أنها لم تكن تحتوي على مواد نووية أو احتوت كميات ضئيلة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب، مما يعني أن أي تلوث إشعاعي يقتصر على المباني التي تضررت أو دمرت".

كما أعلنت الوكالة، أنها لم ترصد أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج المنشآت النووية الثلاث في إيران التي تعرَّضت لهجوم جوي أمريكي في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، في منشور على منصة "إكس"، إنه يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، غدًا الاثنين، في ضوء التطورات التي تشهدها إيران.

ومن جانبها، قالت إيران، صباح الأحد، إنه لا توجد علامات على وجود تلوث في مواقعها النووية في أصفهان وفوردو ونطنز جراء الغارات الجوية الأمريكية.

ونفذت القوات الجوية الأمريكية، فجر اليوم الأحد، هجومًا استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.