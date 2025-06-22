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عراقجي: البيت الأبيض تحت نفوذ إسرائيل ونتنياهو

05:21 م الأحد 22 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

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وكالات

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة بالضلوع في "جريمة دولية لا تُغتفر" بعد تنفيذها ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، فجر الأحد.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية اليوم، إن "البيت الأبيض بات خاضعًا لنفوذ إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو"، معتبرًا أن التدخل الأمريكي في المواجهة الحالية يُعد خطأ استراتيجيًا قد يشعل حربًا تمتد إلى كامل المنطقة وربما خارجها.

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لن تُجري أي حوار مع واشنطن ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مضيفًا أن الظروف الجديدة تفرض علينا اتخاذ قرارات جديدة، بما يحفظ سيادة إيران وحقوق شعبها.

وأضاف عراقجي: برنامجنا النووي ليس مستوردًا كي يُقضى عليه بقصف جوي، بل هو ثمرة لجهود علمائنا، وما يمكن تدميره من مبانٍ أو معدات يمكن إحياؤه من جديد.

وشدد على أن إيران "لم تنتهك أي قوانين دولية، وستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة، وستُفشل جميع المخططات العدائية التي تُحاك ضدها"، بحسب تعبيره.

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