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مسؤول روسي: عدد من الدول مستعدة لتزويد إيران بأسلحة نووية

05:18 م الأحد 22 يونيو 2025

ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

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وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، قال إن "عددًا من الدول مستعدة لتزويد إيران بأسلحة نووية".

ويأتي تصريح المسؤول الروسي في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الحرب الحرب بين إسرائيل وإيران عقب مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في القتال.

ونفذت القوات الجوية الأمريكية، فجر اليوم الأحد، هجومًا استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.

وفي وقتٍ سابق، حذرت روسيا الولايات المتحدة من "مجرد التفكير" في تقديم دعم عسكري مباشر لإسرائيل في قتالها الدائر مع إيران، معتبرة أن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط، وذلك بحسب ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء.

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