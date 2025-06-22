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إيران.. دوي انفجارت في بوشهر وهجمات جوية على يزد

03:13 م الأحد 22 يونيو 2025

إيران

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وكالات

أفاد موقع "نور نيوز" الإيراني، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر جنوبي إيران.

وقال الموقع الإيراني، إن هجمات جوية تستهدف معسكرًا ومحطة لتوليد الكهرباء في مدينة يزد وسط إيران.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، إسرائيل، قائلًا: "عمليات قواتنا الجوفضائية لن تتوقف ولن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم، شن هجمات بصواريخ باليستية متعددة الرؤوس من طراز "خيبر شيكان" في حربه الانتقامية ضد إسرائيل، لأول مرة.

وأشارإلى أنه تم إطلاق الموجة الأخيرة من الهجمات بإطلاق 40 صاروخًا باليستيا يعمل بالوقود الصلب والسائل، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الموجهة التي أطلقتها إيران كانت تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار ولديها القدرة على المناورة.

ووفقًا للبيان، ضربت الصواريخ الإيرانية أهدافا إسرائيلية متنوعة مثل مطار بن جوريون ومركز الأبحاث البيولوجية التابع للنظام الإسرائيلي ومراكز القيادة والتحكم البديلة له.

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