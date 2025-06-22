انفجار في "بوشهر" بعد غارات أمريكية على منشآت نووية إيرانية

(وكالات)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر جنوبي إيران، وذلك بعد ساعات من غارات جوية أمريكية استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

ويقع مفاعل بوشهر النووي، في المدينة الواقعة جنوبي إيران، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران التي تقع على طول الخليج العربي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تنفيذ ضربات جوية "واسعة ودقيقة" على ثلاثة مواقع نووية رئيسية، شملت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أنها "دُمّرت بالكامل".

وفي أول رد رسمي، أعلن التلفزيون الإيراني أنه تم نقل احتياطيات اليورانيوم المخصب من المنشآت المستهدفة إلى مواقع آمنة، مشيرًا إلى أن منشأة فوردو لم تتعرض لأضرار جسيمة. ونفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وجود أي تسرب لمواد مشعة، مؤكدة سلامة المواقع من التلوث الإشعاعي.

وفي سياق متصل، نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية صور أقمار صناعية تُظهر نشاطًا غير معتاد بالقرب من منشأة فوردو، التُقطت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتضمنت حركة شاحنات ومركبات عند مدخل الموقع المحصن، ما اعتُبر مؤشرًا على استعدادات أمنية أو لوجستية سبقت الهجوم.