إجراءات أمنية مشددة في ولايات أمريكية بعد الهجوم على إيران

وكالات

تعمل السلطات الفيدرالية والقادة في العديد من المدن والولايات الكبرى في الولايات المتحدة على تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة التهديدات المحتملة بعد الضربات التي وجهها سلاح الجو الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، في منشور على منصة "إكس": "مواردنا مُستخدَمة بالكامل. ونبقى يقظين. بارك الله أمريكا وكل من يدافع عنها".

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، "سنعمل بلا كلل لحماية الوطن الأمريكي". كما تم رفع حالة التأهب القصوى في صفوف الزعماء المحليين وأجهزة إنفاذ القانون.

وفي السياق ذاته، قالت شرطة نيويورك: "نتابع تطورات الوضع في إيران. ومن باب الحيطة والحذر، ننشر موارد إضافية في المواقع الدينية والثقافية والدبلوماسية في جميع أنحاء مدينة نيويورك، وننسق مع شركائنا الفيدراليين" .

وذكرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، أن شرطة المدينة تعمل أيضًا على زيادة الدوريات بالقرب من أماكن العبادة وغيرها من المناطق الحساسة، مضيفة "سنظل يقظين في حماية مجتمعاتنا".

ووفقًا لشرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن الشرطة ستحافظ على "تواجد مكثف" في المؤسسات الدينية. وقالت عمدة المدينة موريل باوزر: "نراقب المعلومات الاستخباراتية معًا، وكما هو الحال دائمًا، نطلب من الجميع توخي الحذر".

كما أعلنت السلطات والقادة في نيوجيرسي وتكساس وإلينوي وغيرها من الولايات الأمريكية، أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة مراقبة التهديدات في أعقاب الضربات الأمريكية.

ونفذت القوات الجوية الأمريكية، فجر اليوم الأحد، هجومًا استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.