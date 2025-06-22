الحرس الثوري الإيراني: لن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء

وكالات

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، إسرائيل، قائلًا: "عمليات قواتنا الجوفضائية لن تتوقف ولن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الأحد، شن هجمات بصواريخ باليستية متعددة الرؤوس من طراز "خيبر شيكان" في حربه الانتقامية ضد إسرائيل، لأول مرة.

وأشارإلى أنه تم إطلاق الموجة الأخيرة من الهجمات بإطلاق 40 صاروخًا باليستيا يعمل بالوقود الصلب والسائل، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الموجهة التي أطلقتها إيران كانت تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار ولديها القدرة على المناورة.

ووفقًا للبيان، ضربت الصواريخ الإيرانية أهدافا إسرائيلية متنوعة مثل مطار بن جوريون ومركز الأبحاث البيولوجية التابع للنظام الإسرائيلي ومراكز القيادة والتحكم البديلة له.

وحذر الحرس الثوري من أنه لم يتم تشغيل الأقسام الرئيسية لقدرات القوات المسلحة الإيرانية حتى الآن في الهجمات المضادة.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.