إعلان

الحرس الثوري الإيراني: لن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء

02:30 م الأحد 22 يونيو 2025

الحرس الثوري الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، إسرائيل، قائلًا: "عمليات قواتنا الجوفضائية لن تتوقف ولن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الأحد، شن هجمات بصواريخ باليستية متعددة الرؤوس من طراز "خيبر شيكان" في حربه الانتقامية ضد إسرائيل، لأول مرة.

وأشارإلى أنه تم إطلاق الموجة الأخيرة من الهجمات بإطلاق 40 صاروخًا باليستيا يعمل بالوقود الصلب والسائل، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الموجهة التي أطلقتها إيران كانت تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار ولديها القدرة على المناورة.

ووفقًا للبيان، ضربت الصواريخ الإيرانية أهدافا إسرائيلية متنوعة مثل مطار بن جوريون ومركز الأبحاث البيولوجية التابع للنظام الإسرائيلي ومراكز القيادة والتحكم البديلة له.

وحذر الحرس الثوري من أنه لم يتم تشغيل الأقسام الرئيسية لقدرات القوات المسلحة الإيرانية حتى الآن في الهجمات المضادة.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور إسرائيل إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولون أوروبيون: ننتظر تقييمًا لآثار القصف الأمريكي على إيران

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)