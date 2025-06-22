لا أضرار جسيمة.. أول فيديو من منشأة فوردو بعد قصفها

(وكالات)

قامت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، بنشر اللقطات الأولى لما قالت إنه يوثق اللحظات الأولى بعد الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشأة "فوردو" النووية، إحدى أكثر المنشآت الإيرانية تحصينًا تحت الأرض.

وأعلن مركز إدارة الأزمات في محافظة قُم، أن "العدو" استهدف جزءًا من منطقة موقع فوردو النووي، بينما أفادت سلطات محافظة أصفهان بأن منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين تعرضتا أيضًا لهجمات متزامنة. وذكرت أن الدفاعات الجوية في كاشان وأصفهان تصدت لأهداف معادية، في حين دوّت انفجارات في المنطقة.

وكشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الهجوم شمل استخدام صواريخ "توماهوك كروز" وقنابل خارقة للتحصينات ألقتها قاذفات "بي-2" الشبحية، واستهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية، خاصة منشأة "فوردو" المدفونة على عمق 300 قدم تحت الجبال جنوب طهران.

وبحسب القناة، فإن خمس إلى ست قنابل شديدة الانفجار ألقيت على الموقع، وهو ضعف العدد الذي كان يُعتقد سابقًا أنه كافٍ لتعطيل المجمع.

وفي أول تعليق رسمي، صرح التليفزيون الإيراني، أنه تم نقل احتياطات اليورانيوم المخصب من المواقع المتضررة، بينما نفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وجود أي مواد مشعة أو إشعاع متسرب في تلك المواقع. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن منشأة فوردو لم تتعرض لأضرار جسيمة.

ونشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية صورًا بالأقمار الصناعية تظهر نشاطًا غير معتاد قرب مجمع فوردو قبل يومين من الهجوم، تضمن حركة شاحنات ومركبات عند مدخل المنشأة، ما اعتُبر مؤشرًا على تحركات استباقية داخل المجمع المحصن.