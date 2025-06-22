وكالات

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجوم على منشآت نووية إيرانية، واصفاً ذلك بأنه تجاوز خط أحمر كبير ستكون له عواقب خطيرة على مستقبل المفاوضات.

وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة أظهرت عدم احترامها للقانون الدولي، وشاركت في عدوان واضح على منشآت نووية سلمية، مشيراً إلى أن المنشآت المستهدفة في مدينة أصفهان لا تحتوي على مواد نووية أو يورانيوم منخفض التخصيب، وأن برنامج إيران النووي سلمي وسيبقى كذلك.

وحذر الوزير الإيراني من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلوح بمزيد من الهجمات، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية الأمن العالمي والرد على تهديدات ترامب، مشدداً على أن إيران تحت هجوم من قوة نووية عظمى ونظام مسلح بأسلحة نووية، وهو أمر يجب التنديد به.

وأكد عراقجي التزام بلاده بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه أشار إلى أن المعاهدة لم تستطع حمايتنا الآن، في ظل ما وصفه بالعدوان غير المبرر.

وفي ما يتعلق برد إيران على الهجوم، قال: لن أعلن عن ما سنقوم به رداً على العدوان الأمريكي، لكنه أكد أن طهران ستواصل الدفاع عن شعبها وسلامة أراضيها وحقوقها.

وأشار إلى أن إسرائيل تنفذ العمل القذر، مستشهداً بتصريحات للمستشار الألماني، الذي – حسب قوله – وصف الأفعال الإسرائيلية بهذه العبارة، رغم دعمه السياسي لها.

وكشف عراقجي أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً، مشيراً إلى أن روسيا دولة صديقة وأن التنسيق والتشاور معها مستمر، كما كشف عن أن موسكو وبكين تعتزمان تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف العدوان على إيران.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتداء الأميركي لم يتسبب في أضرار كبيرة، لكنه يحمل دلالات خطيرة على تصعيد محتمل يجب وقفه.