المتحدث باسم عملية الوعد الصادق: لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية

وكالات

قال المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية، العقيد إيمان تاجيك، "لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية إلى المعركة"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأشار تاجيك، في بيان له اليوم الأحد، أن إيران استخدمت للمرة الأولى في المواجهة مع الكيان الصهيوني صاروخ "خيبر شكن".

وأضاف أن قوات الحرس الثوري الإيراني استخدمت صواريخ بعيدة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والسائل، ومزودة برؤوس حربية شديدة التدمير، وذلك وفق تكتيكات هجومية جديدة تهدف إلى اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وذكر المسؤول الإيراني، أن الضربات التي وجهها الحرس الثوري استهدفت مطار بن جوريون الدولي، والمركز البيولوجي للأبحاث التابع للجيش الإسرائيلي، وقواعد الدعم اللوجستي العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة بمستوياتها المختلفة، وفق ما أعلنه.

وأطلقت إيران، صباح اليوم الأحد، الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 3" على إسرائيل ما أسفر عن وقوع أضرار في عدة مواقع، وذلك بعد ساعات من قصف سلاح الجو الأمريكي ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان.