الجيش الإسرائيلي: أمريكا هاجمت منشآت نووية إيرانية بالتنسيق معنا

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت منشآت نووية إيرانية بالتنسيق مع جيش الاحتلال، مؤكدًا أن الجيش يواصل هجماته في إيران لإزالة ما وصفه بـ"التهديد الوجودي على إسرائيل".

وأوضح ديفرين، أن الجيش الإسرائيلي مستمر وجاهز لتحقيق أهدافه ومواجهة أي تطورات، مضيفًا "نفذنا أكثر من هجوم على منشأة أصفهان النووية".

ونفذت القوات الجوية الأمريكية، فجر اليوم الأحد، هجومًا استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.