وكالات

أفاد مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز" بأن إيران قامت بنقل معظم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة "فوردو" النووية إلى موقع غير معلن، وذلك قبيل الهجوم الأمريكي الذي استهدف المنشأة.

وأضاف المصدر أن عدد العاملين في الموقع تم تقليصه إلى الحد الأدنى، في ما يبدو أنه إجراء احترازي قبيل الضربة، التي نُفذت وسط تصعيد متسارع بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، استناداً إلى صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية، عن "نشاط غير عادي" في منشأة فوردو قبل يومين من الهجوم، حيث تم رصد 16 شاحنة على الطريق المؤدي إلى مجمع عسكري تحت الأرض في 19 يونيو.

وأظهرت صور اليوم التالي تحرك أغلب تلك الشاحنات إلى الجهة الشمالية الغربية للمنشأة، فيما تمركز عدد منها قرب المدخل الرئيسي للموقع، ما يعزز تقديرات المراقبين بأن إيران كانت تستعد مسبقاً لأي عمل عسكري محتمل.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد القلق الدولي من تداعيات الهجوم على البرنامج النووي الإيراني الذي شنته الولايات المتحدة فجر اليوم على 3 منشآت نووية إيرانية وهي نطنز وأصفهان وفوردو.