لبنان: قصف المنشآت النووية الإيرانية يهدد الأمن في أكثر من دولة

بيروت - (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة.

ودعا الرئيس عون ، في تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إلى ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لاعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار.

وأضاف أن "لبنان قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، أكثر من اي وقت مضى، أنه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لاسيما وان كلفة هذه الحروب كانت وستكون أكبر من قدرته على الاحتمال".

واتفق الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم على العمل لتجنيب لبنان تداعيات الأوضاع الراهنة.

ووفق الوكالة الوطنية للاعام ، "أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً برئيس الجمهورية جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان".

وحسب الوكالة ، "جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني".

وطبقا للوكالة ، "أجرى سلام سلسلة اتصالات شملت كلّاً من وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، و وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك في إطار تنسيق الجهود واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي وصون الأمن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة".

يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طائرات أمريكية هاجمت منشآت نووية في إيران.

بدورها ، أشارت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي المعادي استهدف مبنى إرسال قناة المنار الفضائية على تلال تومات نيحا في منطقة جزين".