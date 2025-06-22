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بعد القصف الأمريكي لإيران.. العراق يدعو للتهدئة: "الحروب لا تخلف سوى الدمار"

10:48 ص الأحد 22 يونيو 2025

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وكالات

حذر العراق من أن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تهدد استقرار الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان إن "هذا التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في الشرق الأوسط ويشكل مخاطر جدية على الاستقرار الإقليمي".

وحذر العوادي من أن استمرار الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد خطير تتجاوز عواقبه حدود أي دولة، ويهدد أمن المنطقة بأكملها والعالم".

ودعا العراق إلى التهدئة الفورية، وقال إن المجتمع الدولي بحاجة إلى التذكير بأن "الحروب لا تخلف سوى الدمار"، بحسب البيان.

وشنت الولايات المتحدة فجر اليوم هجمات صاروخية على 3 مواقع نووية في طهران، وهي نطنز وفوردو وأصفهان في تصعيد خطير للأحداث الأخيرة في المنطقة، ووسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع.

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القصف الأمريكي إيران العراق المنشآت النووية الإيرانية
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