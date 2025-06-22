إعلان

هيئة الرقابة النووية السعودية تؤكد خلو الخليج من أي تلوث إشعاعي

10:38 ص الأحد 22 يونيو 2025

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالسعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن عمليات الرصد البيئي لم تسجل أي مؤشرات على تلوث إشعاعي في أجواء المملكة أو دول الخليج العربي، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن النتائج التي تم رصدها حتى الآن تؤكد سلامة الأجواء البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنها تشارك تقارير الرصد بشكل منتظم مع مركز إدارة حالات الطوارئ التابع لمجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الهيئة أن أعمالها الرقابية تهدف إلى تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، وضمان الأمان النووي، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الرقابة النووية السعودية تلوث إشعاعي الخليج العربي منشآت نووية إيران المملكة العربية السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)