هيئة الرقابة النووية السعودية تؤكد خلو الخليج من أي تلوث إشعاعي

(وكالات)

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن عمليات الرصد البيئي لم تسجل أي مؤشرات على تلوث إشعاعي في أجواء المملكة أو دول الخليج العربي، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن النتائج التي تم رصدها حتى الآن تؤكد سلامة الأجواء البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنها تشارك تقارير الرصد بشكل منتظم مع مركز إدارة حالات الطوارئ التابع لمجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الهيئة أن أعمالها الرقابية تهدف إلى تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، وضمان الأمان النووي، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.