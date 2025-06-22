وكالات

وصف الدكتور محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرب الجارية ضد إيران بأنها "عدوانية وغير قانونية"، مشيراً إلى أنها تُشن "دون وجود أي دليل من قبل جهات التفتيش الدولية على وجود برنامج نووي عسكري إيراني".

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار البرادعي إلى أن هذه الحرب تشنها "دولتان تمتلكان آلاف الأسلحة النووية"، واعتبر أنها "تخالف ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وقارن البرادعي بين ما يحدث الآن وما جرى قبيل غزو العراق عام 2003، قائلاً إن "الحرب الحالية تعيد إلى الأذهان الحرب الكارثية على العراق التي قامت على الخداع، وبالرغم من تقارير المفتشين الدوليين التي نفت وجود أسلحة دمار شامل".

كما حذّر من "آثار مدمرة" على شعوب المنطقة، منتقداً موقف دول الإقليم التي قال إنها تقف "موقف المتفرج"، على غرار ما حدث – حسب تعبيره – في العراق سابقاً، وغزة حالياً.

وختم البرادعي منشوره بعبارة: "اللهم قد بلغت".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

وأوضح ترامب: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".