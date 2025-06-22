السعودية تدين استهداف المنشآت النووية الإيرانية

(وكالات)

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في إيران، عقب الهجوم الذي استهدف منشآت نووية إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان رسمي، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" شددت الرياض على موقفها الرافض لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة تمسكها بما ورد في بيانها السابق الصادر في 13 يونيو 2025، والذي أدانت فيه هذه العمليات العسكرية.

ودعت المملكة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

كما حثت الرياض، المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الدبلوماسية والسعي نحو حل سياسي شامل يضع حدًا للأزمة المتفاقمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.